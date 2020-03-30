Рада уріже зарплати чиновникам, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Скорочення зарплат буде стосуватися всіх, в тому числі і членів наглядових рад

Верховна рада скоротить зарплати чиновникам до 10 мінімальних зарплат. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це буде стосуватися всіх, в тому числі і членів наглядових рад.

"Буде урядовий законопроект, пов'язаний зі змінами до бюджету. Багато слушних пропозицій було і про зменшення зарплат для чиновників. Я розумію, що всі хочуть отримувати гідну зарплату, але сьогодні такі виклики перед державою, що мабуть треба трохи вгамувати апетити. Це буде стосуватись всіх. В тому числі наглядові ради. Ми запропонували саме таку позицію до Кабінету міністрів України. І народні депутати, і міністри, всі. Обмеження буде на рівні 10-ти мінімальних заробітних плат", - заявив Разумков.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабмін запропонував частково скоротити видатки на культуру і спорт в рамках секвестру державного бюджету через спалах коронавірусу в країні. Також уряд на 4% зменшить видатки на освіту.

Крім того, Кабмін підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус. Тепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання заяви до Центру зайнятості.

Раніше Кабінет міністрів запропонував удвічі урізати зарплату чиновникам, у яких вона вище десяти мінімальних зарплат (47 тис. грн) на час пандемії коронавірусу.