Рада планує внести зміни до Земельного кодексу щодо протидії рейдерству

Законопроект пдітримали за основу

Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 232 нардепа.

Так, пропонується встановити, що власник нерухомого майна може встановити вимогу щодо нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно чи його частина, а також скасувати таку вимогу (крім випадків, коли відповідно до вимог закону такий правочин підлягає нотаріальному посвідченню). При цьому така вимога щодо обов’язковості нотаріального посвідчення договору підлягає держреєстрації як обтяження у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і може бути скасована за заявою власника нерухомого майна.

У проекті планується надати державним кадастровим реєстраторам доступу в онлайн-режимі до відомостей, що містяться у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, а держреєстраторам прав - онлайн-доступ до всіх відомостей, що містяться у земельному держкадастрі.

Передбачається скасувати необхідність отримання власниками та користувачами земділянок паперових витягів про ці ділянки з Державного земельного кадастру. При цьому держреєстраторів пропонується зобов'язати при вчиненні реєстраційних дій самостійно формувати витяги про земділянки з Державного земельного кадастру в електронній формі, які повинні бути збережені в електронному вигляді.

Визначається, що держреєстратор прав зобов’язаний залишати без розгляду заяву про реєстрацію права на нерухоме майно, якщо кадастровий номер ділянки відсутній у Державному земельному кадастрі.

Крім того, у проекті передбачається, що продовження дії договору оренди земділянки на такий самий строк і на таких самих умовах здійснюється автоматично, якщо договір оренди землі має умову про його автоматичне поновлення, та орендована ділянка не належить до земель державної або комунальної власності – інформація про автоматичне поновлення правочинів обов’язково вноситься до Державного земельного кадастру.

Документом планується зобов'язати Кабінет міністрів забезпечити організацію та фінансування внесення до земельного держкадастру інформації про всі земельні ділянки, сформовані до 1 січня 2013 року, із присвоєнням усім ділянкам кадастрових номерів та зазначенням наявності або відсутності координат поворотних точок меж ділянок для подальшого їх визначення при переоформленні прав.

Також законопроектом запропоновано підвищити адміністративну відповідальність за вчинення держреєстраторами прав порушень вимог законодавства при вчиненні реєстраційних дій.

Прикінцевими положеннями законопроекту пропонується доручити уряду:

забезпечити фінансування та внесення до 1 січня 2019 року до Державного земельного кадастру усіх відомостей, встановлених законом "Про Державний земельний кадастр", про всі сформовані ділянки незалежно від дати виникнення права власності (користування) на них;

забезпечити внесення за держкошт до Державного земельного кадастру відомостей про усі земділянки незалежно від форми власності, відомості про які на сьогодні у кадастрі відсутні.

Нагадаємо, парламент удосконалив механізм використання масивів сільськогосподарських земель. Очікується, що прийняття відповідного законопроекту сприятиме запобіганню рейдерства.