ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент розгляне зміни до Конституції щодо децентралізації в грудні

Новини » Політика     09.11.2019 - 13:26
Президент розгляне зміни до Конституції щодо децентралізації в грудні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До 1 грудня главі держави подадуть пропозиції щодо змін до Конституції

Президент України Володимир Зеленський отримає пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації до 1 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, указом "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" президент зобов'язав Комісію з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року подати на розгляд пропозиції щодо змін до Основного закону в частині децентралізації влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави". Зокрема, в указі глави держави йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ та підвищення рівня добробуту населення.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський вніс зміни до складу Комісії з питань правової реформи. Зокрема, глава держави увів у робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.

Зеленський звільнив Бухарева з військової служби Зеленський зустрівся з місією ОБСЄ після перенесення розведення в Петровському
Новини України Володимир ЗеленськийКонституциянаказдецентралізація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся