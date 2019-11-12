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Рада спрощує затвердження перспективних планів ОТГ

Новини » Політика     12.11.2019 - 11:29
Рада спрощує затвердження перспективних планів ОТГ
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Плани формування громад будуть затверджуватися за поданням ОДА

Верховна рада України в першому читанні підтримала спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад. Відповідне рішення підтримали 283 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, народні депутати підтримали законопроект про внесення змін до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", які стосуються спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад.

При цьому Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував прийняти законопроект за основу і в цілому, однак Рада погодилася тільки скоротити терміни підготовки документа до другого читання.

Пропонується внести до закону норму про те, що об'єднання територіальних громад відбувається у відповідності з перспективними планами формування територій громад Автономної Республіки Крим або області. Крім того, пропонується затверджувати такі плани Кабінетом міністром за поданням відповідної ОДА.

До цього перспективний план формування спочатку проходив процедуру схвалення в облраді, після чого вже прямував до Кабміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський отримає пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації до 1 грудня 2019 року.

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