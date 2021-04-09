Рада на позачерговому засіданні може ввести штрафи за порушення самоізоляції

За його даними, поки офіційно плануються засідання з 13 по 16 квітня з одним питанням - "нескінченний розгляд правок до №2194 (земельна реформа)".

"Ймовірно, що у вівторок буде і позачергове засідання. Там повістка без сенсацій: військові питання, реструктуризація валютних кредитів і питання освіти. Хіба що буде закон про штрафи за порушення правил самоізоляції 4540", - зазначив нардеп.

Підкреслимо, закон передбачає, що порушення порядку обов'язкового самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 - 8500 гривень.

Він додав, що на минулому тижні була домовленість провести ще окреме закрите засідання ВР щодо ситуації на фронті.

"У тому числі нормально заслухати Генштаб в особі Р. Хомчака. Вчора від нашої фракції офіційно запустили цю процедуру", - написав парламентарій.