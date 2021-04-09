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Рада на внеочередном заседании может ввести штрафы за нарушение самоизоляции

Автор: Юлия Струк

Верховная рада на следующей неделе может ввести штрафы за нарушение самоизоляции. Это вероятно произойдет на внеочередном заседании во вторник.

Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

По его данным, пока официально планируются заседания с 13 по 16 апреля с одним вопросом - "бесконечное рассмотрение правок к №2194 (земельная реформа)".

"Вероятно, что во вторник будет и внеочередное заседание. Там повестка без сенсаций: военные вопросы, реструктуризация валютных кредитов и вопросы образования. Разве что будет закон про штрафы за нарушения правил самоизоляции 4540", - отметил нардеп.

Подчеркнем, закон предусматривает, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 - 8500 гривен.

Он добавил, что на прошлой неделе была договоренность провести еще отдельное закрытое заседание ВР касательно ситуации на фронте.

"В том числе нормально заслушать Генштаб в лице Р. Хомчака. Вчера от нашей фракции официально запустили эту процедуру", - написал парламентарий.

Напомним, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4540 за основу.

Как писало РБК-Украина, из-за локдауна в Киеве Рада не проводила очередные пленарные заседания до 9 апреля. Однако собралась на три внеочередных заседания 30 марта.

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Новости Украины штрафВерховная Радавнеочередное заседаниеКарантин
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