Рада отправила в отставку премьер-министра Шмыгаля

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Голосов за такое решение набралось 261 при необходимых 226.
Что известно об отставке Шмыгаля, как голосовали нардепы и кто станет новым премьер-министром - в материале РБК-Украина ниже.
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Таким образом завершилась пятилетняя каденция Шмыгаля на посту главы правительства - самая длинная среди всех украинских премьеров за время независимости Украины.
Увольнение Шмыгаля означает, что автоматически в отставку уходит и все его правительство.
Отметим, что официально отставка не сопровождалась громкими заявлениями или обвинениями. Однако решение о смене премьера вызревало уже давно и обсуждалось и прошлым летом.
Впрочем, как узнало РБК-Украина от источников, отставка премьер-министра не обусловлена какой-то единственной причиной, а скорее рядом факторов. В частности, необходимостью "обновления системы" на фоне затяжной войны, усталости общества и внутренней конкуренции во власти.
Собеседники рассказывали изданию, что скандал вокруг дела вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова все же был одним из факторов, который ускорил кадровые перестановки в правительстве.
Еще одним фактором стала внутренняя конкуренция во властной верхушке, в частности в Офисе президента, где различные группы влияния имеют свое видение конфигурации правительства.
Прошлым летом были слухи об отставке Шмыгаля (тогда увольнения не произошло, но Рада сменила нескольких министров) и назначении на его место Юлии Свириденко - первого вице-премьера министра экономики. Она является главной и по сути единственной кандидаткой на должность главы правительства. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе уже предложил Свириденко должность премьера и поручил формирровать команду.
Уже длительное время во властных кругах обсуждается назначение Свириденко новым премьер-министром. Она отвечает за экономический блок, активно вовлечена в международные переговоры. Именно Свириденко подписывала с главой Минфина США Скотом Бессентом нашумевшее соглашение об ископаемых.
Свириденко считают близкой к главе Офиса президента Андрею Ермаку, и ее кандидатура неоднократно рассматривалась в Банковой. В то же время источники отмечают, что ранее президент Владимир Зеленский не спешил с ее назначением, сомневаясь в достаточной стрессоустойчивости и способности выдерживать политическое давление, присущее должности премьера.
Примечательно, что если Свириденко будет назначена премьер-министром, она станет первой женщиной на этой должности за более чем 15 лет и второй в целом в истории независимой Украины (первой женщиной премьером была Юлия Тимошенко, которая возглавляла правительство дважды).
Отметим, что Свириденко начинала карьеру в бизнесе, а затем перешла на государственную службу, где прошла путь от регионального управления до национального уровня. В частности, работала в Черниговской ОГА, в Офисе президента, а затем перешла в Минэкономики.
Минулого тижня у кулуарах активно циркулировала информация о дальнейшем назначении Шмыгаля в дипломатическом корпусе.
По данным Bloomberg, во время телефонного разговора президентов Украины и США 4 июля Зеленский поднимал вопрос замены украинского посла в Вашингтоне, и Шмыгаль упоминается среди приоритетных кандидатов на замену Оксане Маркаровой.
Информированные собеседники РБК-Украина также рассказывали, что Шмыгаля могут направить послом в США. Они объясняли, что Украина нуждается в Вашингтоне в представителе высокого уровня, который хорошо ориентируется в американских политических реалиях и уже имеет опыт переговоров с США.
Вместе с тем, на этой неделе ситуация изменилась. Шмыгаля после отставки планируют назначить министором обороны. Эту информацию уже подтвердил и президент. Действующий же глава Минобороны Рустем Умеров может быть назначен послом в США.
Напомним, что Денис Шмыгаль занимал должность премьер-министра Украины с марта 2020 года, сменив Алексея Гончарука.
Шмыгаль работал в бизнес-секторе, в частности в энергетической и промышленной сферах. Занимал руководящие должности в частных компаниях, в частности в структурах, связанных с компанией ДТЭК.
Впоследствии перешел на государственную службу. Кроме премьерства работал министром развития общин и территорий, а еще возглавлял Ивано-Франковскую ОГА и работал во Львовской областной государственной администрации.
Больше о кадровых ротациях в правительстве и кого из министров могут уволить - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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