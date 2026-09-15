Рада отправила генпрокурора Кравченко в отставку

Увольнение Кравченко

Решению парламента предшествовал громкий скандал: Кравченко обнародовал видеообращение, в котором заявил о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и уехал за границу.

На это отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства попросил народных депутатов безотлагательно поддержать представление об увольнении Кравченко, которое он подал.

Вечером 14 сентября президент отстранил Кравченко от должности.

Офис генерального прокурора в свою очередь сообщил, что заявления Кравченко о якобы подозрении Кривоносу были лишены юридического смысла. Следовательно, соответствующие отметки в ЕРДР о сообщениях о подозрении были отменены.

Подозрение Кривоносу

Утром 14 сентября Кравченко сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. По его словам, речь идет о "подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды" и "фиктивном усыновлении".

Еще одно подозрение, по словам Кравченко, "касается человека из окружения руководителя САП Александра Клименко". Ее обвиняют в "влиянии на судей ВАКС", "предложении неправомерной выгоды и содействии в уклонении от мобилизации".

Кравченко также заявил, что во время обысков по делу "Карфаген", в рамках которого расследовали чиновников генпрокуратуры, из ОГП якобы были "похищены" материалы уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП.

Реакция НАБУ и САП

В НАБУ заявили, что Кривоносу не вручали подозрение, а заявления Кравченко носят "публичный, а не процессуальный характер". В Бюро также отрицают информацию об изъятии детективами материалов уголовных производств.

НАБУ и САП расценили действия генпрокурора как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы. Вечером 14 сентября директор НАБУ и руководитель САП пообщались с журналистами.

Кривонос назвал "сфальсифицированным бредом" информацию о розыскных действиях относительно себя. Клименко заявил, что никому из его семьи не вручали и не сообщали о подозрениях. По его мнению, заявление Кравченко является реакцией на дело "Карфагена".

Кравченко за границей

По данным источников РБК-Украина, Кравченко ночью 14 сентября выехал из Украины из-за пункта пропуска на границе с Польшей.

Сам генпрокурор подтвердил свой выезд, назвав его "загранкомандировкой для информирования международных партнеров о рисках для антикоррупционной системы".

Уже находясь за границей, Кравченко обнародовал материалы относительно Кривоноса, касающиеся событий почти 20-летней давности.

Дело "Карфаген"

Напомним, событиям 14 сентября предшествовало заявление Кравченко об отставке 7 сентября. Это произошло после публикации НАБУ и САП материалов спецоперации "Карфаген" по "крышеванию" мошеннических колл-центров, в рамках которой расследуются возможные преступления с участием должностных лиц Офиса генпрокурора.

Антикоррупционные органы проводили обыски в помещениях ОГП. По делу уже есть первые арестованные. В частности, 6 сентября под стражу с возможностью залога в 120 млн. гривен взяли отстраненного начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы ("Канцлера").

После увольнения Кравченко вопрос его преемника остается открытым. Ранее в сети распространялась информация о возможном назначении на этот пост Даниила Гетманцева, однако источники РБК-Украина и сам нардеп это опровергли.