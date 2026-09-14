Директор НАБУ Кривонос отреагировал на "телеграмм-подозрение" от Кравченко

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не получал подозрений от генерального прокурора Александра Кравченко.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Кривонос заявил во время брифинга с руководителем САП Александром Клименко.

"Мы сегодня еще увидели такое непонятное изобретение, информационный жанр - "телеграмм-подозрение". Лично я не видел бумажного документа, сообщения о подозрении непосредственно мне", - отметил он.

Кривонос подчеркнул, что ему никто подозрение не привозил и не вручал.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Кравченко заявил, что подписал подозрение Кривоносу и призвал его уйти в отставку.

Он рассказал, что подозревает директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По словам генпрокурора, Кривоносу также инкриминируют фиктивное усыновление ребенка, которым тот якобы пытался искусственно создать основания для избежания ответственности в суде. Кравченко добавил, что уверен в собранных материалах и готов их обнародовать.