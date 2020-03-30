Рада звільнила Уманського

Верховна рада звільнила голову Міністерства фінансів Ігоря Уманського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за його звільнення проголосували 249 депутатів Ради.

"Ставлю на голосування пропозицію прийняти постанову про звільнення Уманського з посади міністра фінансів. Прошу підтримати і проголосувати. 249 - за. Рішення прийнято", - заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Зазначимо, у "Слузі народу" вчора підтвердили, що Уманський написав заяву про відставку. До цього про це повідомляла нардеп Ірина Геращенко.

Додамо, Уманський приступив до роботи міністра 5 березня. Таким чином, він пробув на цій посаді 25 днів.

Верховна рада України прийняла рішення про призначення Ігоря Уманського на посаду міністра фінансів 4 березня 2020 року.

Також він працював в Міністерстві економіки, Національному банку України, заступником голови правління “Укртранснафти“, заступником голови Державної іпотечної установи, заступником голови Держагентства з інвестицій та інновацій.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів