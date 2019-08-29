Рада звільнила Грицака

Верховна рада України звільнила голову Служби безпеки України Василя Грицака, передає кореспондент РБК-Україна.

За звільнення Грицака з посади глави СБУ проголосували 333 депутата Ради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ почало досудове розслідування щодо Василя Грицака. Грицака звинувачують у порушенні ч. 2 ст.372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою).

Раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження проти глави Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака.

Так, президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосувалося звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.