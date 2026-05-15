Совет Украина-НАТО соберется за ужином в Швеции: что известно о встрече

20:56 15.05.2026 Пт
Где и как пройдет следующая встреча Совета Украина-НАТО?
Елена Чупровская
Фото: Совет Украина-НАТО встретится в формате ужина (Getty Images)

На следующей неделе Совет Украина-НАТО соберется на неформальном ужине. Мероприятие пройдет в рамках встречи министров иностранных дел Альянса в Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу встречи, обнародованную штаб-квартирой Альянса.

Где и когда

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО состоится 21-22 мая в шведском городе Хельсингборз.

В первый день, 21 мая, в 17:15 по местному времени для министров организуют прием. После него - неформальный ужин для членов Совета Украина-НАТО.

Ужин устраивает министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

На мероприятии будут присутствовать:

  • король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия;
  • премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на завершение паузы в переговорах и активизацию американской дипломатии для сохранения жизней украинцев.

Напомним, 15 мая Совет Европы одобрил запуск спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины - 36 стран и Евросоюз уже выразили намерение присоединиться к соглашению о его создании.

