Совет Украина-НАТО соберется на чрезвычайное заседание из-за российских обстрелов

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО "в ответ на массированные ракетные и дроновые удары России".

"Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины", – рассказал чиновник.

Кулеба добавил, что это "важный сигнал" евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора.

Совет Украина-НАТО

Напомним, Совет Украина-НАТО - это форум, в рамках которого могут проходить консультации между нашей страной и странами-членами Североатлантического альянса на разных уровнях.

Ключевыми предметами обсуждения таких заседаний обычно являются вопросы безопасности, в том числе война России против Украины.

Массированные удары РФ по Украине

Напомним, 2 января российские оккупанты ночью выпустили 35 дронов-камикадзе по Украине, которые были все сбиты. После этого захватчики уже утром выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробаллистические "Кинжалы". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО 2 января сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

Перед тем, 29 декабря, российские террористы устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ тогда сбили 114 вражеских воздушных целей.

В НАТО отреагировали на ракетный и дроновый террор со стороны российских оккупантов, и решительно осудили удары по мирным городам и гражданским объектам в Украине. В заявлении говорилось, что страны-члены Альянса продолжат укреплять противовоздушную оборону ВСУ.