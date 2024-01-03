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Рада Україна-НАТО збереться на надзвичайне засідання через масовані російські обстріли

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У відповідь на масовані російські удари по українських містах буде проведено надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. На цьому, зокрема, обговорять посилення спроможностей протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО "у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії".

"Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України", - розповів чиновник.

Кулеба додав, що це є "важливим сигналом" євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО - це форум, у рамках якого можуть відбуватися консультації між нашою країною та країнами-членами Північноатлантичного альянсу на різних рівнях.

Ключовими предметами обговорення таких засідань є питання безпеки, зокрема війна Росії проти України.

Масовані удари РФ по Україні

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти вночі випустили 35 дронів-камікадзе по Україні, які були всі збиті. Після цього загарбники уже вранці випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО 2 січня збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

Перед тим, 29 грудня, російські терористи влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Сили ППО ЗСУ тоді збили 114 ворожих повітряних цілей.

У НАТО відреагували на ракетний і дроновий терор з боку російських окупантів, та рішуче засудили удари по мирних містах та цивільних об'єктах в Україні. У заявій йшлося, що країни-члени Альянсу продовжать зміцнювати протиповітряну оборону ЗСУ.

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