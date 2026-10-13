Рада приняла изменения в системе соцподдержки семей с низкими доходами

Какие выплаты объединят

Законопроект №15094 "О базовой социальной помощи" закрепляет на постоянной основе модель поддержки, которую в Украине уже испытывают в рамках экспериментального проекта с 1 июля 2025 года. Документ предполагает ее дальнейшее применение с учетом результатов эксперимента.

Базовая социальная помощь объединит несколько видов выплат, в частности:

помощь малообеспеченным семьям;

помощь одиноким матерям;

помощь многодетным семьям;

выплаты детям, родители которых не платят алименты;

помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

По словам Шуляк, война усилила социальные риски и увеличила количество семей в сложных жизненных обстоятельствах. В то же время, действующая система социальной поддержки остается фрагментированной: государственные выплаты не интегрированы с предоставлением социальных услуг на уровне общины.

"Община часто даже не знает, что семья получает государственную помощь, и не имеет никакого влияния на ее ситуацию. А именно община лучше видит, что на самом деле нужно конкретной семье", - подчеркнула Шуляк.

Как будут определять размер помощи

Размер базовой социальной помощи будет определяться как разница между базовой величиной для всех членов семьи и среднемесячным доходом семьи.

Саму базовую величину будут определять ежегодно в законе о государственном бюджете. Она не может быть меньше прожиточного минимума на одного человека.

Как общины будут помогать семьям

Новая модель предполагает не только денежные выплаты, но и индивидуальное сопровождение семей. Для этого будет использоваться метод ведения случая (case management): каждой семье с низкими доходами будут составлять индивидуальный план поддержки на основе оценки ее реальных потребностей.

Заявительский принцип, когда семья самостоятельно обращается за помощью, дополнят активным выявлением таких семей самой общиной.

По словам Шуляк, новая модель должна обеспечить взаимодействие между денежной поддержкой и социальными услугами на уровне общины.

Будут ли стимулировать получателей помощи работать

Новая модель предполагает стимулирование трудоспособных получателей помощи к возвращению на рынок труда. Для этого денежную поддержку будут совмещать с социальными услугами и мерами содействия занятости.

Отдельное внимание уделят профилированию семей с низкими доходами, чтобы определить, в каком именно сопровождении каждая из них нуждается.

Законопроект также согласуется с Европейской социальной хартией и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

"Это должно стать основой не просто для выплат, а для того, чтобы семья вышла из сложных жизненных обстоятельств и стала финансово самостоятельной. Именно такой должна быть социальная политика после войны", - резюмировала Шуляк.