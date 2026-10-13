Рада ухвалила зміни у системі соцпідтримки сімей з низькими доходами

Які виплати об'єднають

Законопроєкт №15094 "Про базову соціальну допомогу" закріплює на постійній основі модель підтримки, яку в Україні вже випробовують у межах експериментального проєкту з 1 липня 2025 року. Документ передбачає її подальше застосування з урахуванням результатів експерименту.

Базова соціальна допомога об'єднає кілька видів виплат, зокрема:

допомогу малозабезпеченим сім'ям;

допомогу одиноким матерям;

допомогу багатодітним сім'ям;

виплати дітям, батьки яких не сплачують аліменти;

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

За словами Шуляк, війна посилила соціальні ризики та збільшила кількість сімей у складних життєвих обставинах. Водночас чинна система соціальної підтримки залишається фрагментованою: державні виплати не інтегровані з наданням соціальних послуг на рівні громади.

"Громада часто навіть не знає, що родина отримує державну допомогу, і не має жодного впливу на її ситуацію. А саме громада найкраще бачить, що насправді потрібно конкретній сім'ї", - наголосила Шуляк.

Як визначатимуть розмір допомоги

Розмір базової соціальної допомоги визначатимуть як різницю між базовою величиною для всіх членів сім'ї та середньомісячним доходом сім'ї.

Саму базову величину встановлюватимуть щороку в законі про державний бюджет. Вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу.

Як громади допомагатимуть сім'ям

Нова модель передбачає не лише грошові виплати, а й індивідуальний супровід сімей. Для цього використовуватимуть метод ведення випадку (case management): кожній сім'ї з низькими доходами складатимуть індивідуальний план підтримки на основі оцінки її реальних потреб.

Заявницький принцип, коли сім'я самостійно звертається по допомогу, доповнять активним виявленням таких родин самою громадою.

За словами Шуляк, нова модель має забезпечити взаємодію між грошовою підтримкою та соціальними послугами на рівні громади.

Чи стимулюватимуть отримувачів допомоги працювати

Нова модель передбачає стимулювання працездатних отримувачів допомоги до повернення на ринок праці. Для цього грошову підтримку поєднуватимуть із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості.

Окрему увагу приділять профілюванню сімей з низькими доходами, щоб визначити, якого саме супроводу кожна з них потребує.

Законопроєкт також узгоджується з Європейською соціальною хартією та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

"Це має стати основою не просто для виплат, а для того, щоб родина вийшла зі складних життєвих обставин і стала фінансово самостійною. Саме такою має бути соціальна політика після війни", - резюмувала Шуляк.