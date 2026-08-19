В Украине значительно возрастут выплаты людям с инвалидностью: новые суммы и условия

Верховная Рада в целом поддержала законопроект №14191, который повышает выплаты и усиливает социальные гарантии для семей с детьми с инвалидностью, а также взрослых с детством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект .

Изменения предполагают, что размер поддержки будет вычисляться от базовой величины, размер которой с 2027 года будут определять в законе о Государственном бюджете на соответствующий год. При этом он не может быть меньше 4 тысяч гривен.

Да, документ в разы увеличивает выплаты для семей, в которых воспитывают детей с инвалидностью.

Если раньше такие семьи могли претендовать на сумму от 3000 до 8000 гривен, то теперь финансовая поддержка вырастет от 20 тысяч до 71 тысяч гривен ежемесячно .

Надбавка по уходу за ребенком I группы инвалидности подгруппы А (когда человек фактически не способен к самообслуживанию) будет составлять не менее 8 тысяч гривен , а подгруппы Б (с долевой способностью к обслуживанию) - по крайней мере 4 тысячи гривен .

Если же дети с инвалидностью являются сиротами или лишены родительской опеки, средства им будут выплачиваться на личные счета:

10% - на текущий для личных нужд;

90% - на депозитный счет.

Когда ребенку исполнится 14 лет, он сможет распоряжаться деньгами на текущем счете, а накопленные выплаты использует для начала самостоятельной жизни.

Государственную помощь дополнительно увеличат на 50% от основной, если инвалидность ребенка связана с ранениями или другими повреждениями из-за взрывоопасных предметов.

Если ребенок имеет право на пенсию из-за потери кормильца, то сможет одновременно получать и государственную социальную помощь по инвалидности.

Кроме того, закон вводит комбинированную социальную услугу раннего вмешательства. Она предполагает, что специалисты будут помогать семье в социальной, образовательной, медицинской и других областях, чтобы минимизировать влияние нарушений на повседневную жизнь ребенка.

Например, специалисты будут обучать родителей, консультировать по уходу за малышом, его развитию, социализации и адаптации к жизни.

Воспользоваться возможностью могут семьи с детьми от рождения до четырех лет.

Также с 2027 года в течение следующих пяти лет государство будет финансировать ряд услуг:

сопровождение во время инклюзивного обучения;

комплексное развитие и уход за детьми с инвалидностью;

временный отдых для родителей или людей, их заменяющих.

Законопроект повышает размеры выплат для взрослых людей с инвалидностью с детства:

I группа - не менее 8 тысяч гривен;

II группа - не менее 4 тысяч гривен;

III группа - не менее 3 тысяч гривен.

Кроме того, для подгруппы А надбавка будет составлять как минимум 8 тысяч гривен , а подгруппы Б - 4 тысячи гривен .

Если одинокие люди с инвалидностью с детства II или III групп нуждаются в постоянном уходе, им будут выплачивать надбавку в размере минимально 3 тысяч гривен .