Что делать, если принудительно удерживают в районном ТЦК: советы юриста

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выполняют в Украине функции воинского учета, мобилизации и обеспечения обороноспособности государства. Однако иногда возникают ситуации, когда граждан могут удерживать в помещении ТЦК вопреки их воле.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала старший юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Татьяна Козян .

Что делать, если принудительно удерживают в ТЦК: правовые советы

Эксперт рассказала, что согласно статье 29 Конституции Украины, никто не может быть задержан без законных оснований.

"Принудительное удержание в помещении ТЦК без соответствующего решения суда или без задержания правоохранительными органами является незаконным", - подчеркнула она.

Юрист объяснила: законом предусмотрено, что гражданин может добровольно находиться в ТЦК для:

прохождения воинского учета;

получения повестки;

медицинского осмотра.

"Но если человека удерживают без его согласия, это может расцениваться как незаконное лишение свободы (статья 146 Уголовного кодекса Украины)", - отметила Козян.

По ее словам, если человека удерживают в ТЦК принудительно, нужно действовать согласно действующему законодательству.

Прежде всего гражданин имеет право требовать объяснения правового основания происходящего.

"Если вас удерживают в помещении ТЦК, следует требовать от представителей центра объяснения правовых оснований вашего пребывания. Попросите предоставить письменный документ, обосновывающий это решение", - посоветовала юрист.

В некоторых ситуациях можно вызвать полицию.



"Если вам не позволяют покинуть помещение, стоит позвонить на "102" и сообщить о факте незаконного лишения свободы", - пояснила эксперт.

Она уточнила, что во время звонка нужно указать;

кто вас удерживает;

в каком помещении вы находитесь;

что вам не позволяют выйти.

"Полицейские обязаны зафиксировать заявление и рассмотреть ситуацию", - добавила Козян.

Кроме того, она советует по возможности фиксировать нарушения.

"Если есть возможность, стоит записать на видео или аудио факт принудительного содержания. Это может быть доказательством в случае дальнейшего обращения в правоохранительные органы или суд", - рассказала старший юрист практики военного права.

Параллельно с этим, по ее словам, нужно сообщить о сложившейся ситуации адвокату.

"Позвоните адвокату. Адвокат может прибыть в ТЦК и помочь выйти из ситуации законным путем", - отметила Козян.

После всего задержанное лицо может подать заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) или прокуратуру.

"Если вас незаконно удерживали, можно подать заявление в ГБР или в прокуратуру о превышении служебных полномочий должностными лицами (статья 365 УК Украины)", - уточнила она.

Юрист рассказала также, что полиция не имеет права задерживать граждан только с целью доставки в ТЦК.

"Задержание возможно только в рамках Уголовного процессуального кодекса или в случае совершения административного правонарушения", - отметила она и добавила, что принудительное доставление в ТЦК без законных оснований можно обжаловать как незаконное задержание.

Козян сообщила также, что гражданин имеет право отказаться от прохождения медицинского осмотра без решения суда.

"Медкомиссия в ТЦК проводится только с согласия человека или по судебному решению в случае необходимости принудительного осмотра", - подчеркнула эксперт.

Следовательно, в целом, тем из украинцев, которых удерживают в ТЦК без законных оснований, она посоветовала:

требовать объяснения правовых оснований;

вызвать полицию и сообщить о незаконном лишении свободы;

фиксировать нарушения на видео или аудио;

вызвать адвоката и обращаться в правозащитные организации;

подавать заявление в ГБР или прокуратуру.

"Соблюдение законодательства является обязанностью всех граждан и должностных лиц, а незаконные действия могут быть обжалованы в судебном порядке", - подытожила юрист.