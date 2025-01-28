Что делать, если принудительно удерживают в районном ТЦК: советы юриста
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выполняют в Украине функции воинского учета, мобилизации и обеспечения обороноспособности государства. Однако иногда возникают ситуации, когда граждан могут удерживать в помещении ТЦК вопреки их воле.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала старший юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Татьяна Козян.
Что делать, если принудительно удерживают в ТЦК: правовые советы
Эксперт рассказала, что согласно статье 29 Конституции Украины, никто не может быть задержан без законных оснований.
"Принудительное удержание в помещении ТЦК без соответствующего решения суда или без задержания правоохранительными органами является незаконным", - подчеркнула она.
Юрист объяснила: законом предусмотрено, что гражданин может добровольно находиться в ТЦК для:
- прохождения воинского учета;
- получения повестки;
- медицинского осмотра.
"Но если человека удерживают без его согласия, это может расцениваться как незаконное лишение свободы (статья 146 Уголовного кодекса Украины)", - отметила Козян.
По ее словам, если человека удерживают в ТЦК принудительно, нужно действовать согласно действующему законодательству.
Прежде всего гражданин имеет право требовать объяснения правового основания происходящего.
"Если вас удерживают в помещении ТЦК, следует требовать от представителей центра объяснения правовых оснований вашего пребывания. Попросите предоставить письменный документ, обосновывающий это решение", - посоветовала юрист.
В некоторых ситуациях можно вызвать полицию.
"Если вам не позволяют покинуть помещение, стоит позвонить на "102" и сообщить о факте незаконного лишения свободы", - пояснила эксперт.
Она уточнила, что во время звонка нужно указать;
- кто вас удерживает;
- в каком помещении вы находитесь;
- что вам не позволяют выйти.
"Полицейские обязаны зафиксировать заявление и рассмотреть ситуацию", - добавила Козян.
Кроме того, она советует по возможности фиксировать нарушения.
"Если есть возможность, стоит записать на видео или аудио факт принудительного содержания. Это может быть доказательством в случае дальнейшего обращения в правоохранительные органы или суд", - рассказала старший юрист практики военного права.
Параллельно с этим, по ее словам, нужно сообщить о сложившейся ситуации адвокату.
"Позвоните адвокату. Адвокат может прибыть в ТЦК и помочь выйти из ситуации законным путем", - отметила Козян.
После всего задержанное лицо может подать заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) или прокуратуру.
"Если вас незаконно удерживали, можно подать заявление в ГБР или в прокуратуру о превышении служебных полномочий должностными лицами (статья 365 УК Украины)", - уточнила она.
Юрист рассказала также, что полиция не имеет права задерживать граждан только с целью доставки в ТЦК.
"Задержание возможно только в рамках Уголовного процессуального кодекса или в случае совершения административного правонарушения", - отметила она и добавила, что принудительное доставление в ТЦК без законных оснований можно обжаловать как незаконное задержание.
Козян сообщила также, что гражданин имеет право отказаться от прохождения медицинского осмотра без решения суда.
"Медкомиссия в ТЦК проводится только с согласия человека или по судебному решению в случае необходимости принудительного осмотра", - подчеркнула эксперт.
Следовательно, в целом, тем из украинцев, которых удерживают в ТЦК без законных оснований, она посоветовала:
- требовать объяснения правовых оснований;
- вызвать полицию и сообщить о незаконном лишении свободы;
- фиксировать нарушения на видео или аудио;
- вызвать адвоката и обращаться в правозащитные организации;
- подавать заявление в ГБР или прокуратуру.
"Соблюдение законодательства является обязанностью всех граждан и должностных лиц, а незаконные действия могут быть обжалованы в судебном порядке", - подытожила юрист.
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