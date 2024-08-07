ua en ru
Ср, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский подал законопроект о множественном гражданстве: кто будет иметь право

Среда 07 августа 2024 22:22
UA EN RU
Зеленский подал законопроект о множественном гражданстве: кто будет иметь право Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В среду, 7 августа, президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Новый законопроект определяет допустимые случаи множественного гражданства, а также особенности приобретения и возобновления гражданства Украины для некоторых категорий иностранцев, в том числе в упрощенном порядке.

Также в законопроекте уточняются условия обретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство Украины.

Множественность гражданства (подданства) допускается в следующих случаях:

  • приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;
  • приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;
  • приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;
  • автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;
  • упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.

В то же время, множественность гражданства не допускается для лиц, имеющих гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины агрессором или оккупантом, или государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, голосовала против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 № 68/262.

Напомним, в июле прошлого года Кабмин внес в Раду законопроект, устанавливающий дополнительные условия для принятия в гражданство Украины. А уже в марте 2023 года Рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада
NEWS
У Зеленского впервые отреагировали на события в Курской области
У Зеленского впервые отреагировали на события в Курской области
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую