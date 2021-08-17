Зеленський ініціював засідання Ради для затвердження Великого герба

"Так, президент уже надіслав листа до голови ВР з проханням скликати позачергову сесію і розглянути там законопроект про Великий герб. Комітет розглянув цей проект ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений, тому документ може виноситися в зал", - повідомила вона.

Нардеп допускає, що на засіданні запропонований президентом законопроект буде схвалений тільки у першому читанні, а не в цілому.

"В першому читанні достатньо 226 голосів, а в цілому - 300 голосів. Я думаю, що буде зрозуміло ближче до дня проведення, чи буде воно голосуватися в цілому, чи тільки в першому читанні", - пояснила вона.

Дату проведення має оголосити спікер парламенту, але очікується, що це буде 23 або 24 серпня, оскільки в ці дні вже планувалося засідання Ради.