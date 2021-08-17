Зеленський ініціював засідання Ради для затвердження Великого герба
Президент Володимир Зеленський ініціював позачергову сесію Верховної ради України. Глава держави хоче, щоб народні депутати розглянули питання затвердження Великого гербу України.
Про це РБК-Україна сказала заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Так, президент уже надіслав листа до голови ВР з проханням скликати позачергову сесію і розглянути там законопроект про Великий герб. Комітет розглянув цей проект ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений, тому документ може виноситися в зал", - повідомила вона.
Нардеп допускає, що на засіданні запропонований президентом законопроект буде схвалений тільки у першому читанні, а не в цілому.
"В першому читанні достатньо 226 голосів, а в цілому - 300 голосів. Я думаю, що буде зрозуміло ближче до дня проведення, чи буде воно голосуватися в цілому, чи тільки в першому читанні", - пояснила вона.
Дату проведення має оголосити спікер парламенту, але очікується, що це буде 23 або 24 серпня, оскільки в ці дні вже планувалося засідання Ради.
Нагадаємо, з виглядом Великого герба України та законопроектом можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.