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Рада збереться на позачергове засідання: названа офіційна дата

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Київ, Середа 18 серпня 2021 12:51
Рада збереться на позачергове засідання: названа офіційна дата Фото: Рада збереться на позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Наступного понеділка відбудеться позачергова сесія Верховної ради. Засідання почнеться о 16:00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку прес-секретаря спікера Ради Дмитра Разумкова Ольги Туній.

"Голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 23 серпня о 16:00, у зв’язку з вимогою 156-ти народних депутатів", - повідомила прес-секретар голови ВР.

Рада збереться на позачергове засідання: названа офіційна дата

На засіданні розглянуть:

  • проект постанови про звернення Верховної Ради до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в межах Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (№ 5775).

Зазначимо, що 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи.

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