Рада збереться на позачергове засідання: названа офіційна дата
Фото: Рада збереться на позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Наступного понеділка відбудеться позачергова сесія Верховної ради. Засідання почнеться о 16:00.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку прес-секретаря спікера Ради Дмитра Разумкова Ольги Туній.
"Голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 23 серпня о 16:00, у зв’язку з вимогою 156-ти народних депутатів", - повідомила прес-секретар голови ВР.
На засіданні розглянуть:
- проект постанови про звернення Верховної Ради до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в межах Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (№ 5775).
Зазначимо, що 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи.