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У Раді створять робочу групу з напрацювання законопроекту про лобізм

Новини » Політика    28.10.2019 - 17:32
У Раді створять робочу групу з напрацювання законопроекту про лобізм
Фото: Андрій Клочко (rada.gov.ua)

Законопроект про лобізм дозволить знизити корупцію в Україні

Робоча група народних депутатів підготує законопроект про лобізм та публічну адвокацію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook голови комітету Верховної ради з питань державної влади Андрія Клочка.

Група підготує у стислий термін законопроект про лобізм та публічну адвокацію.

У Раді створять робочу групу з напрацювання законопроекту про лобізм

"Під час круглого столу "Інституціалізація лобіювання в Україні" домовилися про утворення робочої групи, яка підготує у стислий термін законопроект про лобізм та публічну адвокацію", - повідомив Клочко.

За його словами, законопроект про лобізм дозволить знизити корупцію в Україні.

"Президент України Володимир Зеленський поставив перед нами завдання - знизити рівень корупції в Україні до мінімуму, ліквідувати законодавчі норми, які містять корупціогенні ризики. Оскільки лобіювання - це діяльність, яка має високі корупційні ризики, то держава, а також суспільство повинні мати вичерпну інформацію, хто, в чиїх інтересах, та у який спосіб здійснює вплив на органи державної влади", - заявив нардеп.

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1010 авторства президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції "про викривачів корупції". За проект у другому читанні проголосували 252 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раду буде внесено окремий законопроект змін в Кримінально-процесуальний кодекс (КПК) про кримінальну відповідальність за надання недостовірної інформації викривачами корупції.

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