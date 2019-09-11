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Рада сьогодні розгляне законопроект про незаконне збагачення

Новини » Політика    11.09.2019 - 08:46
Рада сьогодні розгляне законопроект про незаконне збагачення
Фото: засідання Ради (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Рада розгляне законопроект про незаконне збагачення у першому читанні

У середу, 11 вересня, Верховна рада розгляне законопроект про незаконне збагачення у першому читанні. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Зазначається, що Рада розгляне законопроект під номером 1031.

Крім того, депутати розглянуть ще 12 законопроектів, серед яких законопроект про внесення змін до закону "Про приватизацію державного і комунального майна", законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, щодо вдосконалення правової охорони географічних назв.

Раніше РБК-Україна писало, що у спільній заяві президента Європейської ради Дональда Туск та президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера говорилось про необхідність відновлення в Україні кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Зазначимо, що 6 червня Рада 8 скликання відмовилася розглядати законопроект президента Володимира Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення. Зокрема, нардепи не змогли включити відповідний законопроект у порядок денний.

Додамо, що Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті КК про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.

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