Рада може зібратися на позачергове засідання. Що розглянуть

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи мають розглянути пропозиції по боротьбі з наслідками паводків

Верховна рада може зібратися на позачергове засідання через ситуацію з паводками на заході України. Також нардепи можуть розглянути питання, пов'язані з місцевими виборами.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник Кабінету міністрів у Раді Василь Мокан.

За його словами, законодавчі ініціативи від уряду будуть розглядатися в середу перед засіданням Кабміну.

"Є готовність з боку Верховної ради провести позачергове засідання, у разі якщо з боку уряду буде сформовано перелік законопроектів. Цей перелік буде обговорюватися завтра перед Кабміном, на урядовій нараді. Частина проектів вже зареєстрована, а частина - ще може бути", - розповів Мокан.

Він уточнив, що мова йде про допомогу постраждалим у зв'язку з повенями на заході України. Крім того, плануються зміни до бюджету для фінансування місцевих виборів, а також підвищення мінімальної зарплати.

"Фінансування виборів - це одне з питань, яке потрібно вирішити до кінця сесії. Зараз приблизно половина коштів на проведення виборів була вилучена і оптимізована у зв'язку з формуванням фонду (для боротьби з COVID-19). Є гарантії з боку уряду, ці кошти будуть передбачені. Крім того, це законодавчі ініціативи щодо змін до бюджету з метою підвищення мінімальної заробітної плати та інше", - додав Мокан.

Він не виключив, що розгляд пропозицій Кабміну може відбутися вже на цьому пленарному тижні.

Своєю чергою, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що законопроекти Кабміну можуть бути розглянуті у позачерговому порядку або за спеціальною ad-hoc процедурою.

"Ми готові будемо скликати позачергове засідання, якщо будемо перебувати у розгляді питання, в будь-який час доби і тижня. Тільки чекаємо пропозицій від Кабміну. Я думаю, що усі навіть погодяться йти за процедурою ad-hoc. Важливе і єдине, щоб ці ініціативи були дійсно спрямовані на боротьбу з наслідками повені і там були питання, які поділяли і зала і суспільство", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в західних областях України залишаються підтопленими 70 населених пунктів.

Через масштабні паводки у кількох областях України загинули три особи, зруйнована майже сотня мостів і сотні кілометрів автомобільних доріг; на піку було затоплено понад 14 тисяч будинків.

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Автор: Анастасия Светлевская