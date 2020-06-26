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У МВС назвали кількість жертв паводків на заході України

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 21:34
У МВС назвали кількість жертв паводків на заході України
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Наразі невідома доля щонайменше 2 людей

Станом на 26 червня відомо про трьох загиблих від руйнівних паводків у західних областях України. Також досі ведуться пошуки щонайменше трьох людей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

За словами Авакова, зниклих безвісти у Верховинському районі щодня шукають військовослужбовці Національної гвардії.

Крім того, міністр порівняв кількість жертв цьогорічного паводку зі стихійним лихом 2008 року.

"У 2008 році це були 38 людей. Чому ми маємо меншу кількість загиблих людей: вчасно повідомили, що не треба вибиратися, бо коли треба було, ми забирали вертольотами", - пояснив він.

Нагадаємо, цього тижня західні області України охопили потужні паводки, які утворилися через рясні дощі. Паводки пошкодили тисячі будинків, дороги державного та місцевого значення, газопроводи та іншу інфраструктуру.

Як писало РБК-Україна, в Івано-Франківській області автомобіль злетів у річку Білий Черемош, а в одному з сіл жінка впала у бурхливий потік.

Крім того, у Верховинському районі вже декілька діб шукають зниклу жінку.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Арсен АваковМіністерство внутрішніх справ Українипаводокповінь
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