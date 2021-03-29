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Рада заслухає доповідь Хомчака щодо ситуації на Донбасі

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 18:39
Рада заслухає доповідь Хомчака щодо ситуації на Донбасі Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Верховна рада України заслухає 30 березня доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Руслана Хомчака. Він повинен розповісти про ситуацію у зв'язку з загостренням на Донбасі.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

Він зазначив, що розгляд цього питання повинно зайняти близько півгодини. За підсумком буде затверджено постанову про засудження дій Росії.

"Буде доповідь начальника Генштабу, пана Хомчака, який доповість про поточний стан справ на фронті", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, в п'ятницю на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинули одразу чотири українських військових, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на Донбасі з лідерами країн нормандського формату.

Зазначимо, завтра парламент проведе два позачергові засідання. Серед іншого на засіданні розглянуть питання надання допомоги підприємцям з-за карантину. Всього на порядок денний буде винесено 19 питань.

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