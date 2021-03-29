Рада заслухає доповідь Хомчака щодо ситуації на Донбасі

Верховна рада України заслухає 30 березня доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Руслана Хомчака. Він повинен розповісти про ситуацію у зв'язку з загостренням на Донбасі.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

Він зазначив, що розгляд цього питання повинно зайняти близько півгодини. За підсумком буде затверджено постанову про засудження дій Росії.

"Буде доповідь начальника Генштабу, пана Хомчака, який доповість про поточний стан справ на фронті", - сказав Арахамія.