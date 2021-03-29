ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада планує відновити закупівлю "пакунків малюка" через Prozorro

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 19:48
Рада планує відновити закупівлю "пакунків малюка" через Prozorro Фото: "пакунки малюка" будуть знову купувати через Prozorro (zoda.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Народні депутати на позачерговому засіданні 30 березня можуть відновити закупівлю "пакунків малюка" через систему Prozorro. Рада розгляне законопроект №5064, який це передбачає.

Про це заявила заступниця голови економічного комітету ВР Роксолана Підласа.

За словами нардепа, повернення закупівель через систему Prozorro дозволить зекономити кошти державного бюджету.

"Раніше закупівлі бебі-боксів здійснювало Управління ООН з обслуговування проектів за певний відсоток від вартості цих закупівель. Законопроєкт №5064 переводить їх у систему Prozorro. Це дозволить державі заощадити близько 100 млн гривень", - пояснила вона.

Підласа додала, що у 2021 році на закупівлю "пакунків малюка" в державному бюджеті передбачили півтора мільярда гривень.

Нагадаємо, "пакунки малюка" і раніше купували через Prozzoro, але через проблеми з закупівлями парламенту довелося ухвалити закон, щоб купувати "пакунки малюка" через Управління ООН.

Однак через місяць після цього Кабмін відновив видачу "пакунку малюка", а також запровадив грошову виплату у разі неможливості видачі "пакунку" в натуральній формі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика законопроект закупки Верховна Рада пакет малыша
NEWS
Картини, золото і мільйони на рахунках: Аваков подав щорічну декларацію
Картини, золото і мільйони на рахунках: Аваков подав щорічну декларацію
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"