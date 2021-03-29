Рада планує відновити закупівлю "пакунків малюка" через Prozorro
Народні депутати на позачерговому засіданні 30 березня можуть відновити закупівлю "пакунків малюка" через систему Prozorro. Рада розгляне законопроект №5064, який це передбачає.
Про це заявила заступниця голови економічного комітету ВР Роксолана Підласа.
За словами нардепа, повернення закупівель через систему Prozorro дозволить зекономити кошти державного бюджету.
"Раніше закупівлі бебі-боксів здійснювало Управління ООН з обслуговування проектів за певний відсоток від вартості цих закупівель. Законопроєкт №5064 переводить їх у систему Prozorro. Це дозволить державі заощадити близько 100 млн гривень", - пояснила вона.
Підласа додала, що у 2021 році на закупівлю "пакунків малюка" в державному бюджеті передбачили півтора мільярда гривень.
Нагадаємо, "пакунки малюка" і раніше купували через Prozzoro, але через проблеми з закупівлями парламенту довелося ухвалити закон, щоб купувати "пакунки малюка" через Управління ООН.
Однак через місяць після цього Кабмін відновив видачу "пакунку малюка", а також запровадив грошову виплату у разі неможливості видачі "пакунку" в натуральній формі.