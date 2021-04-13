Верховна рада збереться на ще одне позачергове засідання у четвер, 15 квітня. Це буде третє позачергове на цьому пленарному тижні.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Так, буде позачергове засідання (у четвер, - ред.)", - зазначила парламентарій.

Нагадаємо, в понеділок спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може провести третє позачергове засідання у кінці тижня. Він відзначав, що засідання може відбутися у четвер або п'ятницю.

Як писало РБК-Україна, Рада сьогодні повернулася до роботи в режимі пленарних засідань. У ході чергового засідання парламентарії продовжили розгляд завершення земельної реформи. Нардепи розглянули вже більш ніж половину правок до другого читання законопроекту №2193 з 3128.

Зараз проходить перше позачергове засідання. Парламентарії уже відхилили дві постанови про звернення до Кабміну з приводу зниження тарифів на електроенергію та енергоносії.

О 17:30 відбудеться друге позачергове засідання. Рада розгляне захист українців від зловживань з боку кредитодавців, вирішення питань з проведенням ЗНО, продовження програми "Доступне житло", розблокування великої приватизації, відстрочку закриття шкіл-інтернатів.

Так, через локдаун у Києві ВРУ не проводила чергові пленарні засідання до 9 квітня. Однак зібралася на три позачергових засідання 30 березня.