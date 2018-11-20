Рада не зможе розглянути Держбюджет у цей четвер, - депутат

Фото: Михайло Довбенко (УНІАН)

Державний бюджет на 2019 рік зможуть ухвалити лише у грудні

Верховна рада може не встигнути увійти у розгляд проекту державного бюджету у другому читанні у цей четвер. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко.

За його словами, перед розглядом Державного бюджету Рада має ухвалити закон про зміни до Податкового кодексу №9260 з поданими поправками. Тому депутати ризикують не встигнути прийнти бюджет до 1 грудня, як закликав голова Верховної ради.

"Я бачу, що, швидче за все, у нас не вийде проголосувати (за проект Держбюджету-2019, - ред.) у четвер. Тому що формально депутати повинні до обіду четверга передати свої правки і зауваження до законопроекту №9260 - податкового. Це зараз фактично базовий законопроект. Зараз я бачу, що туди активно поступають правки, яких вже більше ніж 1,5 тисяч", - розповів Довбенко.

На думку народного депутата, комітет не встигне розглянути всі правки до податкового законопроекту перед вечірнім засіданням.

"Навіть формально, в обідню перерву їх всі не розглянуть. Правки, як правило, принципові. Це вимагає дискусії та експертного заключення. Тільки після цього зможемо виходити на голосування (за законопроект змін до податкового кодексу, - ред.). Тобто по кожній правці прийдеться ставити голосування. Просто за регламентом ми не вписалися. Ще немає двох тижнів, як ми прийняли цей законопроект (№9260 прийнято у першому читанні 8 листопада, - ред.) А бюджет - це така річ, що є окрема регламентна процедура, яка виписана в законі "Про Регламент". Ми мусимо цього дотримуватись", - додав він.

Довбенко вважає, що Державний бюджет на 2019 рік зможуть ухвалити лише у грудні.

"Я думаю, що розгляд бюджету реально відбудеться у перших числах грудня", - додав він.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачено збільшення видатків на Кабінет міністрів та Верховну раду.

Як писало РБК-Україна, у проекті держбюджету-2019 до першого читаннябуло закладене зменшення видатків на Раду на 5%, на президента - на 11%, на уряд - на 16%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026,1 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Видатки держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд грн.