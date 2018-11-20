Рада не сможет рассмотреть Госбюджет в этот четверг, - депутат

Фото: Михаил Довбенко (УНИАН)

Государственный бюджет на 2019 год смогут принять только в декабре

Верховная рада может не успеть войти в рассмотрение проекта государственного бюджета во втором чтении в этот четверг. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

По его словам, перед рассмотрением Государственного бюджета Рада должна принять закон об изменениях в Налоговый кодекс №9260 с представленными поправками. Поэтому депутаты рискуют не успеть принять бюджет до 1 декабря, как призвал председатель Верховной рады.

"Я вижу, что, скорее всего, у нас не получится проголосовать (за проект Госбюджета-2019, - ред.) в четверг. Потому что формально депутаты должны до обеда четверга передать свои правки и замечания к законопроекту №9260 - налогового. Это сейчас фактически базовый законопроект. Сейчас я вижу, что туда активно поступают правки, которых уже больше чем 1,5 тысяч", - рассказал Довбенко.

По мнению народного депутата, комитет не успеет рассмотреть все правки к налоговому законопроекту перед вечерним заседанием.

"Даже формально, в обеденный перерыв их все не рассмотрят. Правки, как правило, принципиальны. Это требует дискуссии и экспертного заключения. Только после этого сможем выходить на голосование (за законопроект изменений в налоговый кодекс, - ред.). То есть по каждой правке придется ставить голосование. Просто по регламенту мы не вписались. Еще нет двух недель, как мы приняли этот законопроект (№9260 принят в первом чтении 8 ноября, - ред.) А бюджет - это такая вещь, что есть отдельная регламентная процедура, которая выписана в законе "О Регламенте". Мы должны этого придерживаться", - добавил он.

Довбенко считает, что Государственный бюджет на 2019 год смогут принять только в декабре.

"Я думаю, что рассмотрение бюджета реально состоится в первых числах декабря", - добавил он.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено увеличение расходов на Кабинет министров и Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2019 до первого чтения было заложено уменьшение расходов на Раду на 5%, президента - на 11%, на правительство - на 16%.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.