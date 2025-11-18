МОН запустило первый большой опрос студентов: кто может присоединиться и чем это важно

Министерство образования и науки Украины запустило апробацию первого национального опроса студентов и студенток - об опыте обучения и удовлетворенности им.

Кому и зачем нужен такой опрос

В Министерстве образования и науки Украины поделились, что начали пилотный национальный опрос студентов и студенток высших учебных заведений насчет:

их опыта обучения;

уровня удовлетворенности этим процессом.

Отмечается, что это - первая апробация инструмента, который должен стать:

прямым каналом связи между студенчеством и министерством;

основой для дальнейших решений в сфере высшего образования.

"Этот опрос - наш прямой разговор со студентами и студентками. Мы сознательно строим канал обратной связи, где можно безопасно и честно сказать, как на самом деле устроено обучение, что работает, а что требует изменений", - рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николай Трофименко.

Что известно об анонимности опроса

Чиновник подчеркнул, что ни один университет ответов студентов видеть не будет.

"На основе анонимизированных данных мы сможем корректировать политики, поддерживать заведения, которые действительно меняются, и помогать тем, кому нужны дополнительные решения", - добавил он.

Уточняется, что заведение высшего образования, преподаватели, деканат, административные работники, другие студенты или любые третьи стороны не будут иметь доступа к персонализированным ответам.

"Во время обработки не используются имя, фамилия или другие персональные данные. Исследователи видят только обезличенные коды, а результаты будут обнародованы исключительно в обобщенном виде", - объяснили в министерстве.

Какие вузы Украины присоединились к инициативе

Согласно информации МОН, пилотная фаза опроса продлится до 2 декабря 2025 года.

При этом участие в инициативе принимают:

31 заведение высшего образования (ЗВО);

соискатели высшего образования (студенты), которые учатся сейчас на втором курсе по программам бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Перечень вузов, участвующих в пилотном опросе (инфографика: facebook.com/UAMON)

Как студентам принять участие в опросе МОН

В министерстве рассказали, что в целом опрос касается того:

как организованы пары;

как работают преподаватели;

какую учебную нагрузку студент испытывает;

насколько комфортной является образовательная среда;

достаточно ли поддержки студент получает;

каковы планы студента насчет дальнейшего обучения и профессионального развития.

"Заполнение анкеты занимает ориентировочно 20 минут", - рассказали в ведомстве.

Принять участие в опросе можно через личный кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Речь идет о кабинете соискателя образования, который нужно сначала зарегистрировать (его не стоит путать с кабинетами поступающих, которые уже прекратили свою работу).

Что будет после завершения опроса

В завершение в МОН сообщили, что все ответы, предоставленные студентами, будут поступать непосредственно в министерство - без посредников, привлечения администрации учреждения высшего образования, факультета или образовательной программы.

По результатам пилота Минобразования планирует:

усовершенствовать инструмент опроса;

в дальнейшем использовать его как регулярный механизм мониторинга качества организации обучения и образовательной среды в учреждениях высшего образования.

"В будущем целевая аудитория опроса среди студентов будет расширена до соискателей других лет обучения", - объяснили украинцам.

Отмечается, что для студентов это - возможность повлиять на изменения в высшем образовании в Украине.

"Достаточно честно ответить на полностью конфиденциальную анкету, поступающую непосредственно в МОН", - подытожили в ведомстве.