Рада через загрозу напливу мігрантів заслухає Кабмін щодо ситуації на кордоні
Фото: спікер Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада України викликає представників уряду на звіт про стан охорони кордону з Білоруссю у зв'язку із загрозою напливу мігрантів. Кабмін заслухають у п'ятницю, 19 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.
"Пропозиція така: заслухати уряд про стан охорони державного кордону України з Білоруссю та протидію потенційній загрозі на кордоні з нелегальними мігрантами", - зачитав пропозицію спікер Ради Руслан Стефанчук.
Учасники погоджувальної ради підтримали цю пропозицію.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зміцнює кордон з Білоруссю і координує свої дії з Польщею та Литвою.
Також повідомлялося, що вже на кордоні України з Польщею затримують нелегалів.