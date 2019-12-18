Рада сьогодні внесе поправки в закон про недоторканність нардепів

У середу, 18 грудня, Верховна рада України внесе правки у законопроект "про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України". Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, внесення змін планується "з метою приведення у відповідність з Законом України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

Раніше заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко повідомила, що профільний комітет рекомендував парламенту остаточно скасувати недоторканність народних обранців.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2237, за документ проголосували 253 нардепа.

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими виключити норми про депутатську недоторканність, при цьому передбачити особливості початку досудового розслідування проти нардепа, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо народного депутата

Крім цього, Конституційний суд України визнав конституційним скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.