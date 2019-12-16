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КСУ визнав конституційним скорочення депутатів Верховної ради

Новини » Політика     16.12.2019 - 22:33
КСУ визнав конституційним скорочення депутатів Верховної ради
Фото: Верховна рада (president.gov.ua)

Скорочення Ради до 300 депутатів є конституційним

Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в суді.

Дане рішення КСУ прийняв у понеділок, 16 грудня. Тексти рішення суду буде оприлюднений у вівторок, 17 грудня.

"Законопроект про зменшення кількості депутатів Верховної ради з 450 до 300 осіб визнано конституційним", - повідомило джерело.

Нагадаємо, законопроект №1017 за зменшення конституційного складу парламенту і закріпленню пропорційної виборчої системи був внесений президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний. Згідно із законопроектом пропонується скоротити число нардепів до 300 чоловік.

Ходайство від Верховної ради з проханням дати висновок про конституційність законопроекту Зеленського №1017 "Про внесення змін до статей 76 і 77 Конституції України (про зменшення конституційного складу Верховної ради України і закріпленні пропорційної виборчої системи) надійшло до Конституційного суду 6 вересня.

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