Рада сьогодні розгляне проект держбюджету 2020

Народні депутати сьогодні, 18 жовтня, розглянуть проект закону про державний бюджет України на 2020 рік. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Крім того, Рада сьогодні розгляне законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу, щодо внесення змін до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей).

Разом з тим, парламентарі розглянуть законопроект про внесення змін до закону "Про ринок природного газу" щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ.

Зазначимо, у "Слузі народу" повідомили, що депутати Верховної ради можуть не встигнути прийняти проект Державного бюджету на 2020 рік 18 жовтня через велику кількість внесених правок. Зареєстровано 2700 поправок.

РБК-Україна писало, що 16 жовтня комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект пропозицій до Державного бюджету на 2020 рік про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

Також спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна рада 18 жовтня прийме держбюджет в першому читанні.