Рада сьогодні проведе ще одне позачергове засідання: що планується розглянути

Верховна рада сьогодні, 23 лютого, може провести два позачергових засідання. На другому депутати розглянуть зміни до державного бюджету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера "Слуги народу" Юлії Палійчук в Telegram.
"Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної ради. Друге стосуватиметься змін державного бюджету України", - написала Палійчук.
Нагадаємо, сьогодні о 17:30 Рада мала зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроєкту про запровадження в Україні надзвичайного стану.
Зазначимо, 23 лютого на засіданні РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей.
Докладніше про те, які обмеження запроваджуються у разі надзвичайного стану - у матеріалі РБК-Україна.