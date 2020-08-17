Голова Нацбанку пояснив, що стримує банки від роботи з іпотекою

Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)

Шевченко вказав на проблему з "сірими" схемами забудовників

Непрозорі схеми фінансування серед забудовників є однією з ключових причин, чому банки не поспішають активніше працювати з іпотекою. Саме тому необхідно прагнути до детінізації ринку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Ринок первинного житла недостатньо прозорий. Деякі забудовники використовують схеми, які можуть призводити до того, що мешканці в кінцевому результаті не отримують своє житло. Непрозорі схеми фінансування", - пояснив Шевченко.

Крім того, за його словами, є ще ряд моментів, які стримують банки. Один з них - мораторій на стягнення валютних кредитів.

"Президент наклав вето, направивши закон зі своїми зауваженнями до Верховної ради. І банківська система йому за це, я думаю, дуже вдячна", - зазначив глава центробанку.

Що ж стосується такої проблеми, як прописка неповнолітніх дітей з метою ухилення від стягнення житла, то, як уточнив Шевченко, Міністерством юстиції були внесені обмеження щодо ряду інструкцій. І після цього така проблема залишилася лише для тих кредитів, які були видані банками до змін Мін'юсту.

"Проблема, як прописка неповнолітніх дітей з метою ухилення від стягнення, була, вона гаряче обговорювалася, але на рівні підзаконного акта ця проблема вирішена", - пояснив глава НБУ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що технічні складності з іпотекою, пов'язані з обліковою ставкою НБУ та інфляцією, з часом будуть нівельовані.

Крім цього повідомлялося, що у Нацбанку очікують масового запуску іпотеки в четвертому кварталі 2020 року при збереженні макроекономічної стабільності в країні.