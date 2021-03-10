В Україні можуть реструктуризувати усі валютні кредити, взяті під заставу житла

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Раді ухвалити за основу закон, який пропонує реструктуризувати усі валютні кредити, взяті під заставу житла . Йдеться про законопроект №4475.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує провести конвертацію у гривню валютних зобов’язань і змінити процентні ставки та строк погашення кредиту. Днем реструктуризації буде дата набрання чинності даним документом. Водночас кредиторам додатково нададуть 30 днів для проведення усіх необхідних обчислень.

Крім того, робоча група напрацювала ряд пропозицій для доопрацювання законопроекту під час підготовки до другого читання.

Парламентарі хочуть уточнити вимоги до споживчих кредитів в іноземній валюті, які підлягають обов’язковій реструктуризації.

Підкреслюється, що реструктуризація має здійснюватися за курсом, який розраховується як середнє значення між курсом відповідної іноземної валюти, встановленим НБУ на день укладення договору, та курсом, встановленим на день проведення реструктуризації.

Пропонується й врегулювати ситуацію з раніше ухваленими судовими рішеннями про примусове стягнення майна, яке виступало забезпеченням валютного кредиту.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді законопроект №4475 прийняти за основу", - вказано у повідомленні.

Нардепи також вирішити доручити фінкомітету доопрацювати закон шляхом внесення змін до Цивільного процесуального кодексу.

Ці зміни передбачають можливість реструктуризації за кредитними договорами, за якими суди прийняли рішення щодо звернення стягнення на єдине житло позичальника, але таке рішення не виконано внаслідок мораторію на таке стягнення, який наразі діє в Україні.

Крім того, на час проведення реструктуризації дію такого мораторію пропоную продовжити.