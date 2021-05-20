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Рада зробила перший крок до суттєвого очищення законодавства

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Україна, Четвер 20 травня 2021 13:45
Рада зробила перший крок до суттєвого очищення законодавства Фото: Рада прийняла за основу закон для скасування законодавчих актів СРСР (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада зробила перший крок до суттєвого очищення українського законодавства. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4284.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 264 нардепи.

Документ пропонує визнати такими, що не застосовуються на території України, майже 1500 законодавчих актів, а також доручити провести відповідну роботу з цього питання Кабінету міністрів.

При цьому не скасовуються радянські нормативно-правові акти, які не суперечать Конституції України і ЗУ "Про правонаступництво" та стосуються:

суверенітету України та її територіальної цілісності в межах існуючого державного кордону України, визначеного Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Радою,

адміністративно-територіального устрою України;

опису, нагородження, вручення, правил носіння та передачі орденів, медалей, орденських стрічок та стрічок медалей на планках, знаків розрізнення, почесних звань, звань СРСР.

Нагадаємо, раніше комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти за основу законопроект №4284 "Про дерадянізацію законодавства України".

Як писало РБК-Україна, раніше перший замглави Ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні необхідно змінити підхід до правотворчої діяльності. Кількість чинних нормативно-правових актів вже набагато перевищила один мільйон.

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