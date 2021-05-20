Рада зробила перший крок до суттєвого очищення законодавства

Верховна рада зробила перший крок до суттєвого очищення українського законодавства. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4284.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 264 нардепи.

Документ пропонує визнати такими, що не застосовуються на території України, майже 1500 законодавчих актів, а також доручити провести відповідну роботу з цього питання Кабінету міністрів.

При цьому не скасовуються радянські нормативно-правові акти, які не суперечать Конституції України і ЗУ "Про правонаступництво" та стосуються:

суверенітету України та її територіальної цілісності в межах існуючого державного кордону України, визначеного Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Радою,

адміністративно-територіального устрою України;

опису, нагородження, вручення, правил носіння та передачі орденів, медалей, орденських стрічок та стрічок медалей на планках, знаків розрізнення, почесних звань, звань СРСР.