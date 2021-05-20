Рада зробила перший крок до суттєвого очищення законодавства
Верховна рада зробила перший крок до суттєвого очищення українського законодавства. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4284.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 264 нардепи.
Документ пропонує визнати такими, що не застосовуються на території України, майже 1500 законодавчих актів, а також доручити провести відповідну роботу з цього питання Кабінету міністрів.
При цьому не скасовуються радянські нормативно-правові акти, які не суперечать Конституції України і ЗУ "Про правонаступництво" та стосуються:
суверенітету України та її територіальної цілісності в межах існуючого державного кордону України, визначеного Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Радою,
адміністративно-територіального устрою України;
опису, нагородження, вручення, правил носіння та передачі орденів, медалей, орденських стрічок та стрічок медалей на планках, знаків розрізнення, почесних звань, звань СРСР.
Нагадаємо, раніше комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти за основу законопроект №4284 "Про дерадянізацію законодавства України".
Як писало РБК-Україна, раніше перший замглави Ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні необхідно змінити підхід до правотворчої діяльності. Кількість чинних нормативно-правових актів вже набагато перевищила один мільйон.