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Рада хоче суттєво очистити законодавство України: комітет підтримав закон

Новость на русском → Україна, Четвер 04 березня 2021 17:22
Рада хоче суттєво очистити законодавство України: комітет підтримав закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують суттєво очистити законодавство України. Комітет з питань організації державної влади рекомендує ВР прийняти за основу законопроект №4284 "Про дерадянізацію законодавства України".


Про це повідомляє прес-служба ВР.

Крім того, перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що найближчим часом у парламенті зареєструють законопроект про засади правотворчої діяльності в Україні.

"Цим проектом закону пропонується встановити єдиний законодавчо врегульований підхід до правотворчої діяльності та систематизації законодавства. Однак без приведення нормативно-правового масиву у відповідність до сучасних вимог ми не зможемо рухатися далі", - підкреслив замглави Ради.

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявив, що в Україні необхідно змінити підхід до правотворчої діяльності. Кількість чинних нормативно-правових актів вже набагато перевищила один мільйон.

Як писало РБК-Україна, на початку тижня перший віце-спікер Верховної ради заявив, що ВР має якнайшвидше розглянути законопроект №4284 "Про дерадянізацію законодавства України".

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