Рада сделала первый шаг к существенному очищению законодательства
Верховная рада сделала первый шаг к существенному очищению украинского законодательства. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №4284.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 264 нардепа.
Документ предлагает признать таковыми, которые не применяются на территории Украины, около 1500 законодательных актов, а также поручить провести соответствующую работу по этому вопросу Кабинету министров.
При этом не отменяются советские нормативно-правовые акты, которые не противоречат Конституции Украины и ЗУ "О правопреемстве" и касаются:
суверенитета Украины и ее территориальной целостности в рамках существующей государственной границы Украины, определенной Конституцией и законами Украины, а также международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Радой,
административно-территориального устройства Украины;
описания, награждения, вручения, правил ношения и передачи орденов, медалей, орденских лент и лент медалей на планках, знаков различия, почетных званий, званий СССР.
Напомним, ранее комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал ВР принять за основу законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины".
Как писало РБК-Украина, ранее первый замглавы Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Украине необходимо изменить подход к правотворческой деятельности. Количество действующих нормативно-правовых актов уже намного превысило один миллион.