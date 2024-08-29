Рада рассмотрит законопроект о повышении налогов на следующей неделе, - нардеп

Что предшествовало

Напомним, украинское правительство решило повысить налоги, поскольку выяснилось, что на финансирование оборонных потребностей нашей стране нужно еще около 500 млрд гривен в этом году.

Железняк предполагал, что соответствующий законопроект могут принять в Верховной Раде до конца сентября.

Более детально о плане Кабмина - в материале РБК-Украина.

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