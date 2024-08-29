Рада розгляне законопроект щодо підвищення податків наступного тижня, - нардеп

Що передувало

Нагадаємо, український уряд вирішив підвищити податки, оскільки з'ясувалося, що на фінансування оборонних потреб нашій країні потрібно ще близько 500 млрд гривень цього року.

Железняк припускав, що відповідний законопроект можуть ухвалити у Верховній Раді до кінця вересня.

Більш детально про план Кабміну - у матеріалі РБК-Україна.

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