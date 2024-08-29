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Рада розгляне законопроект щодо підвищення податків наступного тижня, - нардеп

Ілюстративне фото: Рада розгляне законопроект щодо підвищення податків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Розгляд урядового законопроекту про підвищення податків заплановано у Раді на наступний тиждень. Документ підтримав профільний комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету з питань фінансів, податків та митної політики Ярослава Железняка у Telegram.

За його словами, комітет з питань фінансів, податків та митної політики підтримав оновлений урядовий законопроект щодо підвищення податків #11416-д. Таке рішення було ухвалено лише за основу.

Таким чином, у законопроекті залишилися наступні норми:

  • підвищення воєнного збору з 1,5% до 5%;
  • збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • 1% на ФОП усіх форм 3-ї групи;
  • 25% прибутку на фінустанови;
  • помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання).

"Голосування у залі заплановане вже наступного тижня", - зазначив Железняк.

 

Що передувало

Нагадаємо, український уряд вирішив підвищити податки, оскільки з'ясувалося, що на фінансування оборонних потреб нашій країні потрібно ще близько 500 млрд гривень цього року.

Железняк припускав, що відповідний законопроект можуть ухвалити у Верховній Раді до кінця вересня.

Більш детально про план Кабміну - у матеріалі РБК-Україна.

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Ярослав ЖелезнякФОПВерховна рада