Нардепам пропонують дозволити брати собі помічників без освіти

У Раді зареєстрували відповідний законопроект
Верховній раді пропонують дозволити брати нардепам помічників-консультантів без освіти. Відповідний законопроект №3644 внесли до Ради.
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Так зараз закон визначає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.
Цей же законопроект вимогу до освіти помічника нардепа виключає.
Також проект пропонує, щоб залишок коштів загального фонду, встановленого на відповідний рік для оплати праці помічників-консультантів, нардеп розподілив на виплату грошової компенсації за невикористані помічниками дні щорічної основної та додаткової відпусток. Йдеться і про дні відпустки, які помічник не використав минулого року.
Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський схвалив закон, яким помічникам нардепів дозволили сумісництво.
Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня закон про позбавлення нардепів виплат за прогули набрав чинності.
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Автор: Юлия Струк