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Зеленський схвалив закон про сумісництво помічників нардепів

Новини » Політика     22.12.2019 - 11:41
Зеленський схвалив закон про сумісництво помічників нардепів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом помічникам нардепів дозволяється сумісництво

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2313-2 про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зеленський схвалив закон про сумісництво помічників нардепів

Законом помічники-консультанти народних депутатів, працівники секретаріатів глави ВР, його першого заступника і заступника, працівники секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) виключаються з переліку осіб, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства в частині заборони сумісництва та вимоги про передачу іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.

Також вносяться зміни до приміток статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими перераховані особи виключаються з числа суб'єктів правопорушень за цією статтею.

Нагадаємо, 3 грудня парламент прийняв цей проект закону за основу і в цілому.

Раніше Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №2313-2 про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради.

Додамо також, закон про позбавлення нардепів виплат за прогули набув чинності 30 жовтня.

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