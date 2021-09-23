Закон про олігархів прийнято. Як голосували нардепи

Верховна рада України на пленарному засіданні 23 вересня прийняла закон про олігархів. Законопроект №5599 у другому читанні підтримали 279 народних депутатів.

РБК-Україна зібрало інформацію про те, як проголосували нардепи.

Монобільшість

Згідно з результатами голосування, фракція "Слуга народу" дала 229 голосів "за", в той час як один народний депутат проголосував "проти" (Людмила Буймістер) і ще четверо не голосували.

ОПЗЖ

"Опозиційна платформа - За життя" дала 20 голосів "проти", один нардеп утримався і ще дев'ять не голосували.

Серед тих, хто проголосував проти, - Олег Волошин, Юлій Іоффе, Володимир Кальцев, Володимир Мороз, Юрій Павленко, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Антоніна Славіцкая, Віктор Чорний, Микола Скорик, Олександр Пономарьов, Михайло Папієв, Василь Німченко, Григорій Мамка, Олександр Лукашов, Олександр Колтунович, Олександр Качний, Юрій Загородній, Валерій Гнатенко та Анатолій Бурмич.

"ЄС"

"Європейська солідарність" практично в повному складі була проти закону про олігархів - 23 нардепа натиснули червону кнопку, один утримався - Мустафа Джемілєв.

"Батьківщина"

Фракція "Батьківщина" не дала голосів на підтримку закону - 20 народних депутатів утрималися і двоє взагалі не голосували.

"За майбутнє"

Депутатська група "Партія "За майбутнє" дала 18 голосів "за", один нардеп утримався - Сергій Рудик.

"Голос"

Фракція "Голос" підтримала закон про олігархів 11 голосами. П'ятеро нардепів проголосували проти - Андрій Осадчук, Ярослав Железняк, Леся Василенко, Кіра Рудик, Інна Совсун. Один утримався і ще один не голосував.

"Довіра"

У групі "Довіра" 15 народних депутатів підтримали закон про олігархів, двоє утрималися і троє не голосували.

Позафракційні

Серед позафракційних нардепів шестеро проголосували за закон, п'ятеро проти, ще один утримався.

Проти проголосували Муса Магомедов, Вадим Новінський, Андрій Аксьонов, Сергій Магера та Вікторія Гриб.