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Рада розблокувала підписання закону про банки

Новини » Політика     19.05.2020 - 11:10
Рада розблокувала підписання закону про банки
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тепер документ можуть підписати Разумков і відповідно Зеленський

Верховна рада відхилила два проекти постанов, які блокували підписання антиколомойського закону про банки. Тепер підписання закону розблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, парламентарії не підтримали два проекти постанов №№2571-д-П - 2571-д-П1 "Про скасування результатів голосування Верховної ради України від 13.05.2020 року про прийняття в другому читанні і в цілому проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Автори документів - позафракційний Антон Поляков і нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський.

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду Києва подали позов з вимогою визнати незаконність прийняття антиколомойського закону про банки.

Як писало РБК-Україна, 13 травня парламент остаточно схвалив закон про банківські послуги.

При цьому джерела РБК-Україна повідомили, що нардепи можуть розблокувати підписання законопроекту про банки наступного вівторка, 19 травня.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України банкиВерховна Рада
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