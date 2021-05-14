У Раді заблокували підписання одного з законів для завершення земельної реформи

У Верховній раді заблокували підписання законопроекту №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У разі відхилення цих постанов законопроект №2194 зможе підписати глава Верховної ради Дмитро Разумков та президент Володимир Зеленський.

"Керуючись частинами третьою, п’ятою, шостою і восьмою статті 48 регламенту Верховної ради, комітет ухвалив висновки на проекти постанов та рекомендував ВРУ визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначених проектів постанов", - вказано у висновку комітету.

Ці документи уже розглянув комітет з питань регламенту.

Усього в Раду внесли 12 постанов про скасування результатів голосування за відповідний закон (№№2194-П - 2194-П11).

Нагадаємо, 28 квітня Рада ухвалила відповідний проект закону у другому читанні.

Відзначимо, прийняття документа в залі супроводжувалося вигуками "Ганьба". Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документу.

Так, на початку грудня 2020 року парламент відправив цей закон на повторне друге читання у профільний комітет.

Як писало РБК-Україна, в середині листопада минулого року ВР прийняла цей закон за основу.