Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

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Ратифікацію угоди підтримали 230 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0223 "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 230 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, реалізація закону дозволить завершити внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності угодою, яка сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку товарів Ізраїлю, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Реалізація документу при цьому не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Нагадаємо, в травні заступник міністра фінансів Сергій Верланов заявив, що Україна очікує за наступні три-п'ять років збільшити торгівлю з Ізраїлем на 20 відсотків. Він підкреслював, що угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем приносить вигоду для обох країн.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабмін пропонував ВР ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Україна і Ізраїль уклали угоду про зону вільної торгiвлi 21 січня 2019 року в Єрусалимі.

Підкреслимо, після набуття чинності угодою про зону вільної торгівлі з Ізраїлем скасують мита для близько 80% українських товарів і близько 70% на ізраїльську промислову продукцію.