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Торгівля України з Ізраїлем за три роки зросте на 20%, - Мінфін

Новини » Промисловість    06.05.2019 - 15:58
Торгівля України з Ізраїлем за три роки зросте на 20%, - Мінфін
Фото: Сергій Верланов (Уніан)

Угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем приносить вигоду для обох країн

Україна очікує у наступні три-п'ять років збільшити торгівлю з Ізраїлем на 20 відсотків. Про це повідомив заступник міністра фінансів Сергій Верланов, передає кореспондент РБК-Україна

За словами Верланова, угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем приносить вигоду для обох країн. 

"За 2018 рік ми вже бачимо пришвидшення темпів двосторонньої торгівлі. В середньостроковому плануванні, тобто в наступні 3-5 років ми очікуємо збільшення приблизно на 15-20%", - повідомив Верланов.

В Міністерстві фінансів наголошують, що Україна є великим постачальником аграрної продукції до Ізраїлю. А Ізраїль, у свою чергу, продає Україні висотехнологічне обладнання.

"Основні наші торгівельні позиції, це експорт української аграрної продукції до Ізраїлю. Ми пишаємось, що ми є безпековим партнером, який забеспечує товарні одиниці, які фактично прогодовують населення Ізраїлю. Також ми експортуємо українські іновації, це галузь IT.  По-третє, це високотехнологічний імпорт з Ізраїлю: медичне обладнення, обладнання в агросфері", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Україна та Ізраїль уклали угоду про зону вільної торгівлі 21 січня 2019 року в Єрусалимі. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем скасують мита для близько 80% українських товарів і близько 70% на ізраїльську промислову продукцію.

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